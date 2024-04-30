Пасхальный подарок: «Русское лото» 5 мая организует благотворительное мероприятие Ирэн ОрлонскаяВо втором благотворительном пасхальном тираже лотереи «Русское лото», организованном компанией «Столото», будет разыграно 88 бочонков из общего количества в 90.
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