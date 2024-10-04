Мәскәүнең иң борынгы мөселман гыйбадәтханәсендә төзекләндерү эшләре башлана. Бу хакта Тарихи мәчетнең имам-хатыйбы Рамил Садыйков белән сөйләшүдән билгеле булды, дип хәбәр ителә Россия Федерациясе мөселманнары Диния идарәсе телеграм-каналында.
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