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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Мәскәүнең иң борынгы мөселман гыйбадәтханәсендә төзекләндерү эшләре башлана

Мәскәүнең иң борынгы мөселман гыйбадәтханәсендә төзекләндерү эшләре башлана. Бу хакта Тарихи мәчетнең имам-хатыйбы Рамил Садыйков белән сөйләшүдән билгеле булды, дип хәбәр ителә Россия Федерациясе мөселманнары Диния идарәсе телеграм-каналында.

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