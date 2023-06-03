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Министр обороны Индонезии предложил создать на Украине демилитаризованную зону

Министр обороны Индонезии предложил создать на Украине демилитаризованную зону

mil.gov.ua | Міністерство оборони України Глава военного ведомства Индонезии Прабово Субианто выдвинул предложение создать на Украине демилитаризованную зону вдоль нынешней линии боевого соприкосновения с целью скорейшего урегулирования острого кризиса в этой стране.

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