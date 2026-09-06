Маленький «пиксель» оказался автономнее маленького «айфона». Тесты показали существенный прогресс для Google Pixel 11 Pro

А вот зарядка особо не ускорилась Компании Google удалось существенно нарастить автономность не только у старшего Pixel 11 Pro XL, но и у меньшей модели Pixel 11 Pro.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕЖ GeForce RTX 4090 ...
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым