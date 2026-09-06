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Маленький «пиксель» оказался автономнее маленького «айфона». Тесты показали существенный прогресс для Google Pixel 11 Pro

Маленький «пиксель» оказался автономнее маленького «айфона». Тесты показали существенный прогресс для Google Pixel 11 Pro

А вот зарядка особо не ускорилась Компании Google удалось существенно нарастить автономность не только у старшего Pixel 11 Pro XL, но и у меньшей модели Pixel 11 Pro.

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