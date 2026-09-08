Снижение индийских индексов Sensex и Nifty на фоне падения акций IT-сектора и ценных бумаг TCS

На индийском фондовом рынке 8 сентября 2026 года зафиксировано преобладание негативных настроений: ключевой индекс BSE Sensex снизился на 162 пункта, а индекс NSE Nifty закрепился в районе ключевой отметки 23 700 пунктов.
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