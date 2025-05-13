МО РФ опубликовало кадры освобождения Котляровки в ДНР

Поселок Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который накануне освободили российские военные, противник превратил в мощный укрепленный район с развитой системой обороны, с множеством блиндажей и огневых точек, скрытых в лесопосадках.
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