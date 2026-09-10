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Царьград

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Чудо в Элисте: Едва чудотворный образ прибыл в храм, голод стал отступать

Чудо в Элисте: Едва чудотворный образ прибыл в храм, голод стал отступать

Осень 1946 года. Страна только начинала восстанавливаться после ужасов Великой Отечественной войны. На юге России царила жестокая засуха, она привела к неурожаю и затяжному голоду, унесшему жизни тысяч людей.

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