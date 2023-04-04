Лавров: Евросоюз сам виноват в том, что потерял Россию

Государства-члены Европейского союза открыто заявляют о необходимости нанесения России стратегического поражения, поэтому между РФ и ЕС не может быть дружбы.
Популярные статьи
- Басурин поддержал Пригожина, призвавшего вернуть смертную казнь «для людей вроде Треповой», обвиняемой в убийстве Татарского
- Депутат Журавлев: Когда мы победим, то вернёмся и на Олимпиады со своими флагом и гимном и перед нами еще извиняться будут
- Публицист Шахназаров предложил лишать возможности уехавшим из России звездам возвращаться на родину
Свежие комментарии