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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бучельников про 3 поражения ЦСКА в 4 матчах: «Стараемся доставать из себя эмоции и силы в каждой игре. Нет такого, что кто-то чего-то не делает. Работаем над ошибками, победы придут»

Форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников высказался после матча с « Локомотивом » (2:3). Это поражение стало для ЦСКА 3-м в 4 играх сезона-2026/27.

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