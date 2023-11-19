В Минобороны раскрыли потери украинской армии на Запорожском направлении

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли свыше 100 бойцов на Запорожском направлении. Такие цифры указаны в сводке российского министерства обороны, опубликованной в официальном Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии