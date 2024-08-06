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Царьград

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Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Курской областью

Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Курской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Курской областью.

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