Экс-министр финансов Индии Панкаджа Чаудхари: «Индия не планирует регулировать криптовалюты»

Бывший министр финансов Индии Панкарджа Чаудхари, отвечая на вопрос депутатов парламента о позиции правительства по отношению к криптовалютам, заверил, что в ближайшее время чиновники не планируют вносить изменения в регулирование цифровых валют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии