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Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО поблагодарил специалистов ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России

Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО поблагодарил специалистов ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России

Филиал «Восточный» реализует полномочия Минобороны РФ в сфере социальной защиты военнослужащих, а так же иных категорий граждан, в части реализации их жилищных прав.

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