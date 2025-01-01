В ООН отметили сокращение доставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Global Look Press/Omar Ashtawy/Keystone Press Agency Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что израильские власти разрешили въехать в Газу всего 160 грузовикам с предметами для жилья в период с 1 по 26 декабря.
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