В екатеринбургской мэрии намерены «оптимизировать» проект концессии «Гортранса»

В екатеринбургской мэрии продолжают готовить передачу «Гортранса» в концессию. Хотя, по словам начальника департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексея Прядеина, речи о большом проекте по концессии электротранспорта пока не идёт.
В екатеринбургской мэрии продолжают готовить передачу «Гортранса» в концессию. Хотя, по словам начальника департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексея Прядеина, речи о большом проекте по концессии электротранспорта пока не идёт.
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