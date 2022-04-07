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В екатеринбургской мэрии намерены «оптимизировать» проект концессии «Гортранса»

В екатеринбургской мэрии намерены «оптимизировать» проект концессии «Гортранса»

В екатеринбургской мэрии продолжают готовить передачу «Гортранса» в концессию. Хотя, по словам начальника департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексея Прядеина, речи о большом проекте по концессии электротранспорта пока не идёт.

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