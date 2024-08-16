Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 602 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Тан
    ЭТОТ инородец... так и не понял предупреждение Российского президента... -Удар будет нанесён по ШТАБАМ.... а ЭТО не п...Соловьёв требует ...
  • Sergey Sergey
    Опять соплежуйство. Вопрос Соловьева правильный. Сказали будут ф-16 будем бить, теперь оказывается, что нужно посчита...Соловьёв требует ...
  • Александр Макеев
    Пока что не видно в России личности, которая может заменить Путина. С его связями в силовых структурах и армии, влиян...Foreign Affairs (...

Давние традиции «братского народа»

Давние традиции «братского народа»

Все началось еще в марте 1943 года, когда оперативники госбезопасности тогда еще Ивановской области (владимирский регион был учрежден лишь в августе 44-го) получили информацию о группе рабочих Гороховецкого военлескомбината — ярых антисоветчиков, которые пытались сагитировать других рабочих, в том числе выходцев из соседнего Вязниковского района, против Советского Союза, выступали за саботаж в тылу, дабы ослабить Красную Армию и подсобить гитлеровцам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх