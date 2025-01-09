Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия может продолжить процесс демилитаризации Киева Российская сторона может продолжить процесс демилитаризации Украины, если избранный президент США Дональд Трамп не перестанет поддерживать страну, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
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