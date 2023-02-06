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Турецкие СМИ опубликовали цифры потерь сторон убитыми в ходе конфликта на Украине

Турецкие СМИ опубликовали цифры потерь сторон убитыми в ходе конфликта на Украине

Турецкие СМИ со ссылкой на оценки израильского МОССАД - опубликовали цифры потерь сторон убитыми в ходе конфликта на УкраинеПолевые данные на 14 января 2023 года, основанные на израильской разведке, значатся следующим образом:РОССИЯ:Русские потери на поле боя с имеющимися 418 тысячами солдат (плюс 3 500 000 резервистов) и растущим числом добровольцев Вагнера :23 самолета56 вертолетов200 средств передвижения889 Танки и бронемашины427 Гаубица (Артиллерийские системы)12 ЗРК18 480 погибших44 500 раненых323 пленныхУКРАИНА:Состав: 734 тыс.

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