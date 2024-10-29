Poseidon едва не врезался в Су-35 около Сирии. Российский летчик предотвратил столкновение

Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил о сближении самолета проамериканской «коалиции» с Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России над Средиземным морем и рассказал о мерах, которые предпринял российский летчик.
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