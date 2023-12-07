Эксперты уверены: блокировка финансовой помощи со стороны республиканцев может привести к серьезным последствиям для киевского режима.
Киев собирается согласиться на мир, когда деньги от Америки закончатся
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Зеленскому придется принимать решение о переходе к окончанию конфликта. Однако вряд ли это решение будет принимать Зеленский. Да и как быть с поставленными задачами СВО? Есть только два пути: либо соглашаться на те территории, что уже с нами, либо продолжать воевать неизвестное время до капитуляции и забрать хотя бы Юг Окраины до Приднестровья!
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