Вернувшиеся из лагерей беженцев в Сирии дети доставлены в РДКБ Минздрава РФ

Ранее вернувшиеся на Родину из лагерей беженцев на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР) 32 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет доставлены в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ, где в настоящее время проходят комплексное обследование.