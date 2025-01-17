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Царьград

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  • HotRS
    Арестович, по моему, всегда по русски говорил. Тем более, он сейчас где-то в Нью Йорке прозябает.Провал "украиномо...
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"Ух ты, дошло, что не стоило!": Карма настигла США за кражу русских активов. А ведь "ответки" ещё пока не было

"Ух ты, дошло, что не стоило!": Карма настигла США за кражу русских активов. А ведь "ответки" ещё пока не было

Карма настигла США за кражу активов Центробанка России. Весь мир начал экстренно избавляться от американского долга, нанося удар по американской экономике.

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Комментарии
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Maxim
Был переводной рубль СЭВ, есть СДР, механизм - отлажен..
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