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Колосков о матче России с Сербией: «Важно, чтобы наши сыграли, если не с элитной, то очень приличной сборной по европейским меркам»

Колосков о матче России с Сербией: «Важно, чтобы наши сыграли, если не с элитной, то очень приличной сборной по европейским меркам»

Игра пройдет в марте 2024 года в Санкт‑Петербурге, если будет разрешение от УЕФА и ФИФА. «Новость эта хорошая, выходит за рамки привычного для нас круга товарищеских матчей.

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