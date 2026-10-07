Росприроднадзор не выявил загрязнения Черного моря после атаки на танкер

Росприроднадзор следит за береговой линией и акваторией Черного моря после возгорания танкера, который атаковали безэкипажные катера вблизи побережья.
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