Подразделения саперов 42-й гвардейской дивизии, входящей в состав группировки войск «Днепр», ежедневно занимаются разминированием территорий в Запорожской области, которые пострадали от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) или были заминированы ими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии