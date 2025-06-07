Саперы разминируют Запорожскую область после атак ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Подразделения саперов 42-й гвардейской дивизии, входящей в состав группировки войск «Днепр», ежедневно занимаются разминированием территорий в Запорожской области, которые пострадали от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) или были заминированы ими.