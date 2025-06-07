Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ
    хохлопидоры НИКОГДА не заберут тела своих солдат. А ведь кроме 6000 замороженных тел есть еще около 70000 тех, кто ва...Губернатор Запоро...
  • Evgenija Palette
    Чем меньше ОСОБЬ, тем БОЛЬШЕ ДУРИ... ( всё ложку боятся не с того конца взять...).В Швеции родителе...
  • Наталия ФионинаЗенова
    Если бы Алиночка была женой Пескова, то вопрос о финансировании даже бы не стоял !«Привет, спишь?» ...

Саперы разминируют Запорожскую область после атак ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Саперы разминируют Запорожскую область после атак ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Подразделения саперов 42-й гвардейской дивизии, входящей в состав группировки войск «Днепр», ежедневно занимаются разминированием территорий в Запорожской области, которые пострадали от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) или были заминированы ими.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх