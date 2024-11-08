Всем санкциям назло: новых автомобилей в Россию завезли в рекордных масштабах

По итогам октября в Россию завезли 112 тыс. новых легковых автомобилей. Как сообщает «Автостат», это рекорд за последние 12 лет.
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