Мэр Казани поздравил горожан с Днем России

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с Днем России. В своем обращении он подчеркнул, что этот праздник символизирует национальное единство и независимость страны, а также является выражением несгибаемого духа и силы многочисленных народов Российской Федерации.
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