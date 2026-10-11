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Царьград

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В Самаре Nissan Juke сбил 90-летнюю женщину на зеленый свет

В Самаре Nissan Juke сбил 90-летнюю женщину на зеленый свет

В Самаре 66-летний водитель Nissan Juke при повороте с Заводского шоссе на улицу 22-го Партсъезда сбил 90-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

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