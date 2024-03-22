Дубль Задорова и три передачи Михеева и Подколзина на двоих принесли победу «Ванкуверу» в матче с «Монреалем»

«Ванкувер» уверенно обыграл «Монреаль», российские хоккеисты отметились пятью голами. Ранним утром 22 марта в Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Ванкувер Кэнакс» принимал «Монреаль Канадиенс».
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