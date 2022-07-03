США в поисках настоящих мужчин

"Пора снова становиться мужчинами — причем мужественными мужчинами". Это цитата из пылающего в Америке спора на животрепещущую (у них) тему: что творится с вот этими существами, которые раньше делились на два пола, а теперь запутались в своей сущности [caption id="attachment_820939" align="aligncenter" width="777"] Фото: © AP Photo / John Locher[/caption] Собственно, грызня на эту тему идет во всей группировке западных стран, но раз уж Америка там должна "лидировать", то этим она и занимается, доведя себя и ведомых до полного тупика.