Эндокринолог Щербакова перечислила признаки надвигающего диабета

Диабет — довольно опасная болезнь, и лучше вычислить ее на ранней стадии. Эндокринолог Химкинской клинической больницы Лариса Щербакова в беседе с порталом News перечислила признаки, при которых стоит сдать анализ на сахар.
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