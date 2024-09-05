Необходимо поставить точку, сохранив ставку по ипотеке на Дальнем Востоке и в Арктике на уровне 2%. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.