В Северной Осетии полицейские Пригородного района в рамках акции «Помоги пойти учиться» оказали помощь детям из малообеспеченных и подучетных семей

В ОМВД России по Пригородному району в рамках благотворительной акции «Помоги пойти учиться» состоялось мероприятие, приуроченное к началу нового учебного года.
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