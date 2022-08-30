В Северной Осетии полицейские Пригородного района в рамках акции «Помоги пойти учиться» оказали помощь детям из малообеспеченных и подучетных семей

В ОМВД России по Пригородному району в рамках благотворительной акции «Помоги пойти учиться» состоялось мероприятие, приуроченное к началу нового учебного года.

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