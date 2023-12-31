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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Губернатор ЯНАО записал новогоднее поздравление для жителей региона

Губернатор ЯНАО записал новогоднее поздравление для жителей региона

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с наступающим Новым годом в соцсетях. Глава региона поблагодарил северян за активный вклад в развитие субъекта федерации: «Спасибо за то, что всегда были рядом и помогали делать наш Ямал ещё лучше.

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