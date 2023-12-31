Губернатор ЯНАО записал новогоднее поздравление для жителей региона

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с наступающим Новым годом в соцсетях. Глава региона поблагодарил северян за активный вклад в развитие субъекта федерации: «Спасибо за то, что всегда были рядом и помогали делать наш Ямал ещё лучше.