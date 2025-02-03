Порошенко высказал опасения из-за отсутствия контакта между Зеленским и Белым домом

Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)выразил обеспокоенность из-за того, что у Владимира Зеленского так и не получилось наладить коммуникацию с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и его администрацией.
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