Департамент транспорта Самары назвал 2030 год крайним сроком перевода всех коммерческих автобусных маршрутов на регулируемый тариф, объяснив перенос нехваткой бюджетных средств.
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