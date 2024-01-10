WP: Без поддержки США Украина обречена на поражение

Американские СМИ пишут о приближающейся для Киева катастрофе.Обозреватель Washington Post Макс Бут пишет о том, что неспособность США выделить Украине военную и финансовую помощь станет катастрофой для ВСУ и Киева.
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