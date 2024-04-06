Авторадио
MainНовостиДискотека 80-х! С...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авторадио

1 031 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Самураи уже всех задолбали.У них тоде империализм и жажда чужого не прошли!В Кремле отреагир...
  • Eduard
    А не надо им нефть продавать!Не продавач,они сами деньги теряют!В Кремле отреагир...
  • Eduard
    Ктргизии тоже отрубите что-нибудь существенное!Карты "Мир" перес...

Россиянин, белорус и американец вернулись на землю

Экипаж корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю. Об этом сообщил Роскосмос в своем Telegram-канале. Первая белорусская участница полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Лорал О’Хара приземлились в районе города Жезказган в Казахстане.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх