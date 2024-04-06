Россиянин, белорус и американец вернулись на землю

Экипаж корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю. Об этом сообщил Роскосмос в своем Telegram-канале. Первая белорусская участница полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Лорал О’Хара приземлились в районе города Жезказган в Казахстане.
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