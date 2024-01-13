ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России признан победителем ежегодного конкурса «Лауреат премии МЧС России за научные и технические разработки»

Коллективом ВЦЭРМ разработана и внедрена в практическое применение технология авиамедицинской эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях и тяжелобольных с использованием экракорпоральной мембранной оксигенации.
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