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Рязанские новости

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По результатам рейда в Дягилево в отдел полиции доставили 172 человека

По результатам рейда в Дягилево в отдел полиции доставили 172 человека

17 апреля в микрорайоне Дягилево города Рязани сотрудники УМВД и УФСБ при поддержке спецназа Росгвардии провели масштабное оперативно-профилактическое мероприятие с целью выявления преступлений и административных правонарушений.

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