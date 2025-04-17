По результатам рейда в Дягилево в отдел полиции доставили 172 человека

17 апреля в микрорайоне Дягилево города Рязани сотрудники УМВД и УФСБ при поддержке спецназа Росгвардии провели масштабное оперативно-профилактическое мероприятие с целью выявления преступлений и административных правонарушений.
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