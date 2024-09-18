Аналитик допустила снижение ключевой ставки ФРС США

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Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко заявила, что Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании в среду, 18 сентября, может понизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта.