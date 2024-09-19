Валерий Сухих: Регион адресно подходит к поддержке семей с детьми

В Прикамье растет количество многодетных семей. Такие данные на заседании краевого парламента представил министр труда и социального развития края Павел Фокин в рамках доклада о положении семей с детьми в регионе за 2023 год.
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