«Подарков Киеву больше не будет»: почему США больше не хотят безвозмездно помогать Украине Алиса БронскаяЭкс-президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, на днях заявил о возможности продолжить поддержку Украины в новом формате.