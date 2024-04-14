«Подарков Киеву больше не будет»: почему США больше не хотят безвозмездно помогать Украине Алиса БронскаяЭкс-президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, на днях заявил о возможности продолжить поддержку Украины в новом формате.
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