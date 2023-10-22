Nature: друзья, здоровое питание и сон уменьшают риск развития депрессии

Недавние исследования учёных из Fudan University (China) и University of Cambridge (UK), проведенные с использованием многомерной модели и Mendelian randomization на большой выборке участников из Британского биобанка, подтвердили, что факторы образа жизни могут сыграть важную роль в предотвращении депрессии.
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