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В ГД предложили запретить увольнять россиян за непродолжительные прогулы

В ГД предложили запретить увольнять россиян за непродолжительные прогулы

Фракция ЛДПР планирует внести в Госдуму РФ законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (ТК), согласно которому в России может быть исключена возможность увольнения сотрудника за однократное отсутствие на рабочем месте более четырех часов.

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