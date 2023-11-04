Ночью ПВО пресекла теракты на территории России: Уничтожены четыре украинских дрона

За минувшую ночь ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями.По данным Минобороны России, в ночь на 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолётного типа по объектам на территории России.
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