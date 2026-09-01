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Царьград

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FAA вводит ограничения на полёты вокруг резиденции Трампа

FAA вводит ограничения на полёты вокруг резиденции Трампа

FAA США намерено ограничить полёты над резиденцией Трампа в Мар-а-Лаго для усиления безопасности. Меры предлагаются по запросу Секретной службы на основе разведывательных данных о возможных угрозах.

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