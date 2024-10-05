Дорогая Короткова Елена Владимировна, наш девятый смелый класс поздравляет Вас со Всемирным днём учителя.
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Дорогая Короткова Елена Владимировна, наш девятый смелый класс поздравляет Вас со Всемирным днём учителя.