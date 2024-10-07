«Специалист мировой величины». Умер оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин

На 79-м году жизни умер оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин Умер заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова, выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин.
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