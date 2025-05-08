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Цены на сезонные овощи в России выросли на 49% с начала года: что подорожало больше всего

Цены на сезонные овощи в России выросли на 49% с начала года: что подорожало больше всего

Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что с начала 2025 года в России цены на сезонные овощи возросли на 49%.

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